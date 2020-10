CB Correio Braziliense

Conflitos no Assentamento 26 de Setembro acabaram em ônibus incendiados - (crédito: Ed Alves)

Duas linhas de ônibus voltam a circular no Assentamento 26 de Setembro a partir da próxima segunda-feira (5/10). O transporte público que passava pelo local havia mudado as rotas desde o último 27 de agosto, quando dois ônibus foram incendiados durante protesto na região.

As linhas que retornam são a 0.965 (Setor O / Colônia Agrícola 26 de Setembro-Av. Hélio Prates) e a 965.1 (26 de Setembro / Ceilândia-Hélio Prates-Fundação Bradesco). A decisão de retornar a frota partiu de uma análise entre as secretarias de Transporte e Mobilidade (Semob) e de Segurança Pública (SSP).

“A medida preventiva foi adotada para garantir segurança aos passageiros e trabalhadores do transporte público coletivo. Uma ação conjunta de monitoramento das secretarias verificou que a situação está normalizada”, divulgou a Semob.

Os itinerários e horários das linhas 0.965 e 965.1 vão estar disponíveis também na segunda-feira, no site do Sistema DF no Ponto.