Vídeo: carro passa por cima das pernas de homem em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

o vídeo mostra a ação dos suspeitos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um vídeo registrou o momento em que um homem foi atropelado e, em seguida, roubado em via pública, em Ceilândia. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (30/9), mas nenhum registro de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

As filmagens mostram um homem deitado no meio da pista. Logo depois, um Corsa, dirigido por um rapaz, surge em velocidade lenta e passa por cima das duas pernas da vítima. Mesmo caído no chão, um terceiro envolvido aparece e rouba o relógio do braço da vítima. Atenção, o vídeo contém cenas fortes.

Os dois saem em seguida e, depois de muita dificuldade, o homem consegue se levantar, mas fica cambaleando e cai novamente. Ao Correio, a denunciante, que preferiu não revelar a identidade, afirmou que o local é um ponto de drogas e que, frequentemente, tem confusões na região. Segundo ela, antes de ser atropelado, o rapaz apanhou dos suspeitos.

A reportagem procurou a 14ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). De acordo com o delegado-chefe da unidade, Antônio Dimitrov, a vítima não procurou a delegacia e também não deu entrada nos hospitais. “Estivemos no local e identificamos testemunhas do evento, mas que não souberam dar detalhes do ocorrido ou identificação da vítima ou autor. Estamos tentando achar a vítima”, destacou.