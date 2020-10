Planaltina e Ceilândia ficarão sem energia nesta segunda; confira os locais

CB Correio Braziliense

Confira os endereços e horários das regiões que ficarão sem luz. - (crédito: Breno Fortes/CB)

Nessa segunda-feira (5/10), a Companhia Energética de Brasília (CEB) interromperá o fornecimento de luz de algumas localidades de Planaltina e Ceilândia, a partir das 8h40. Confira os endereços.



Em Planaltina, a CEB fará o remanejamento de rede aérea de alta e baixa tensão até as 16h30. As regiões afetadas se localizam em Arapoanga na quadra 9, conjunto L; quadra 11, conjunto L; quadra 13, conjunto L; quadra 14, conjunto L; quadra 15, conjunto L; quadra 16, conjunto L; quadra 17, conjunto L; quadra 18, conjunto L.

No Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia, ocorrerá a manutenção preventiva com a poda de árvores até as 16h, nas glebas 3/475, 3/476, 3/476.