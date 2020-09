Casarão centenário é derrubado no Setor Tradicional de Planaltina

AC Ana Clara Avendaño*

O casarão foi posto a venda em 2016. - (crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

Na manhã desta quarta-feira (30/9), o casarão, conhecido como Casa da Dona Negrinha, localizado na Rua 13 de Maio do Setor Tradicional de Planaltina, foi derrubado sem a ciência da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec). A construção histórica faz parte da área de tutela do tombamento do Museu Histórico e Artístico de Planaltina (Decreto nº 6.939/1982). No entanto, o imóvel é propriedade particular de um descendente de Delmira Fernandes Guimarães, conhecida como Dona Negrinha. A secretaria afirmou que trata-se de crime "contra o patrimônio cultural".



De acordo com a pasta, a Casa da Dona Negrinha estava fechada há mais de uma década, sofrendo com lenta degradação devido à falta de manutenção preventiva e corretiva por parte do proprietário. Nessa terça-feira (29/9), a Secec detectou o desabamento de uma das fachadas da casa em uma vistoria. Em seguida, a Região Administrativa de Planaltina recebeu uma notificação da pasta e entrou em contato com o proprietário (que não morava no local) e a Defesa Civil.

A Casa da Dona Negrinha sofria com ação do tempo e da falta de manutenção (foto: Antonio Cunha/CB/D.A Press)



A secretaria comunicou, por meio de nota oficial, que tomará as devidas providências a respeito da derrubada do casarão. “Lamentavelmente fomos surpreendidos com a demolição de toda a estrutura, determinada pelo proprietário. A Secec solicitará o acionamento das instâncias administrativas, fiscalizadoras e jurídicas competentes, para proceder às medidas necessárias à apuração do ocorrido, assim como à aplicação das medidas legais cabíveis, considerando tratar-se de crime contra o patrimônio cultural”, informou.



Assim como a Secretaria de Cultura, a Administração Regional de Planaltina lamentou a derrubada do imóvel. “Uma construção da nossa história se despediu de uma forma triste nesta manhã. Ressaltamos que essa propriedade se trata de uma propriedade particular, e que nós, enquanto administração, não temos poder sobre a construção e que também fomos pegos de surpresa”, afirmou a responsável pela RA nas redes sociais.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSol) emitiu nota de repúdio sobre a demolição. O partido declara que o ato causou enorme dano ao conjunto histórico do único assentamento urbano centenário do DF. "O descaso, a irresponsabilidade e a omissão do GDF com o patrimônio histórico e cultural no DF é vergonhoso, inaceitável e agrava-se quando se trata das edificações que contam a história da capital do país", completa a nota.



A arte-educadora e presidente da Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina-DF (AACHP), Simone Macedo, questiona a necessidade de derrubar o casa. Segundo ela, a AACHP lutava pela Casa da Dona Negrinha, apesar de o local não possuir tombamento individual. “Nós fomos surpreendidos por esse crime, estamos em estado de choque. O casarão é um bem e estava em uma área de tutela, então ele deveria ser preservado” declara a ativista.



Segundo Macedo, a construção tinha entre 120 a 140 anos de idade e foi batizada como Casa da Dona Negrinha por um costume da região. “Todos os casarões da cidade possuem nome de mulheres. Na história oral, conta-se que pelo fato de os homens saírem com frequência e ficarem muito tempo fora, as casas eram conhecidas pelo nome da matriarca da família”, explica a educadora.



* Estagiária sob supervisão de Guilherme Marinho