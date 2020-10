Mega sorteia hoje R$ 90 milhões

AR Alan Rios

Sonhar não custa nada, mas toda realização precisa de, pelo menos, um empurrãozinho para se concretizar. Quando o objeto de desejo é um prêmio da Mega-Sena, esse primeiro passo pode ser uma aposta simples de R$ 4,50. Esse é o valor mínimo de um jogo candidato à bolada de R$ 90 milhões, que será sorteada hoje. A famosa “fezinha” pode ser feita até as 19h de hoje, em uma lotérica ou pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br. Na plataforma on-line, a aposta mínima é de R$30 e pode ser paga com o cartão de crédito.

O prêmio ficou ainda mais atrativo na noite de quarta-feira, quando nenhum apostador conseguiu acertar as dezenas 12-21-29-54-56-57, que rendiam R$ 60 milhões na conta. Quanto maior o valor, mais surgem novos apostadores. As regras são simples: é preciso marcar de seis a 15 números dentre os 60 disponíveis no cartão. Para ganhar o acumulado, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Cinco ou quatro números certeiros garantem prêmios menores. Liduina Maria Santos, 59 anos, já chegou a acertar a quadra.

“Foi em 2006. Ganhei R$ 800 e nunca mais acertei. Mas tenho fé, nunca perdi as esperanças e jogo sempre nos mesmos números”, conta a auxiliar de serviços gerais. O primeiro sonho dela que seria realizado com o grande prêmio é o da casa própria. “Mas, também queria ajudar alguma casa de idosos e dar condições melhores para minha filha”, pontuou. Ajudar o próximo também é algo que Sandro Pereira, 38, faria. “Iria investir, fazer uma viagem e, com certeza, apoiar um hospital de crianças com câncer, porque é uma situação que comove a gente”, conta.