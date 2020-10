DD Darcianne Diogo

Uma moradora de Brazlândia foi salva de uma tentativa de feminicídio por uma pessoa desconhecida. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (2/10), e terminou com a prisão em flagrante de homem de 31 anos. De acordo com os investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), a vítima tem 36 anos e o casal voltava da casa de uma amiga quando começaram a discutir no meio da rua.

Durante a briga, o homem tentou enforcar a companheira. A mulher, então, sentou no meio fio e, apavorada, começou a chorar. Pouco tempo depois, o acusado foi em casa, pegou uma faca e correu em direção à vítima, ameaçando-a de morte.

Uma testemunha que passava pela rua parou o carro, colocou a mulher no veículo e a levou direto para a delegacia impedindo o crime. Em ação conjunta, as polícias Militar e Civil prenderam o suspeito. Ele responderá pelo crime de tentativa de feminicídio e, caso seja condenado, poderá pegar pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Outro caso

Neste sábado (3/10), três homens tentaram atear fogo em uma mulher, na Prainha do Lago Norte. Um dos suspeitos é ex-namorado da vítima e, segundo as investigações, não aceitava o término do relacionamento.

Policiais militares impediram o crime graças a uma denúncia de violência doméstica. A mulher estava coberta de gasolina e o suspeito segurava um isqueiro na tentativa de incendiá-la. O rapaz e os dois amigos foram presos em flagrante.