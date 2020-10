Sesc-DF oferece testes gratuitos de covid-19 para moradores do Sol Nascente

CB Correio Braziliense

(crédito: Cristiano Costa/Sesc-DF/Divulgação)

Moradores do Sol Nascente participaram, neste sábado (3/10), da primeira de uma série de ações sociais do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal (Sesc-DF) em regiões administrativas. Cerca de 100 profissionais do Vila Sesc Mais Saúde ofereceram, das 9h às 15h, exames preventivos para mulheres de 25 a 64 anos, consultas de clínica geral e aplicação de 2,5 mil testes para detecção da covid-19. Os atendimentos continuam no domingo e a expectativa é de que aproximadamente 5 mil pessoas sejam atendidas no local. Nos próximos fins de semana, a ação chegará ao Itapoã e ao Riacho Fundo 1.

Uma das moradoras contempladas foi Rosineide Rodrigues Batista. Ela vive no Sol Nascente há 11 anos e está desempregada há mais de quatro meses em razão da pandemia. Neste sábado, fez teste para detecção do novo coronavírus e exame ginecológico. “Não tenho condições de pagar um exame, estou desempregada, tenho três filhos e não consegui atendimento antes”, conta.

“Esse trabalho social do Sesc-DF é importante, porque atende a comunidade mais vulnerável do Distrito Federal, principalmente neste momento de pandemia, em que a maioria das pessoas nessas cidades não têm acesso à testagem e à assistência médica”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia. Ele destacou que o objetivo é tornar a ação permanente.

Quarenta militares das Forças Armadas, Fuzileiros Navais de Brasília prestaram apoio na vila, em estrutura montada neste fim de semana no Setor R, CNR 1, Conjunto A, Trecho 3. A Secretaria de Saúde do DF prestou auxílio técnico e a Administração Regional da cidade também apoiou o evento. Os atendimentos são feitos por equipe multidisciplinar de profissionais das coordenações de Assistência, Serviços de Alimentação e Nutrição, Serviços Odontológicos e Serviços Médicos e Educação em Saúde do Sesc-DF e das áreas de Logística e Administrativa da instituição.

Como funciona o atendimento

Laboratório parceiro é responsável pela emissão de laudos de testes de covid-19. Ao todo, 20 pontos de coleta estão distribuídos pela estrutura e o diagnóstico para detecção do novo coronavírus sairá em até 24 horas. Além disso, há quatro consultórios para exames de papanicolau e mamografia — que terão os resultados disponibilizados em até uma semana — e seis consultórios médicos. Os moradores também receberam lanche e kit com máscara protetora e preservativo.

Também estiveram presentes à ação deste sábado o diretor regional do Sesc-DF, Marco Túlio Chaparro, a diretora da área de Programas Sociais do Sesc-DF, Nina Fontes, e autoridade políticas e militares. O objetivo é atender, ao todo, 15 mil moradores das regiões administrativas contempladas com testes de covid-19, 420 consultas em clínica geral e 900 mulheres com o exame preventivo.

Programe-se

Vila Sesc Mais Saúde — Sol Nascente

Data: 4 de outubro

Hora: 9h às 15h

Local: Setor R, CNR 1, Conjunto A, Trecho 3

Vila Sesc Mais Saúde — Itapoã

Data: 17 e 18 de outubro

Hora: 9h às 15h

Local: Atrás do Restaurante Comunitário (Área Especial, Entreconjuntos D/E, Condomínio Dellago)

Vila Sesc Mais Saúde — Riacho Fundo 1

Data: 24 e 25 de outubro

Hora: 9h às 15h

Local: Administração Regional do Riacho Fundo 1 (Área Central 3, Lote 6)