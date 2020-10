Covid-19: DF registra 3.309 mortes e 194.783 pessoas infectadas pela doença

TU Thais Umbelino

(crédito: Itamar Crispim/Fiocruz)

O Distrito Federal registrou, até o momento, 194.783 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, foram contabilizados mais 741 novos casos, em 24 horas neste sábado (3/10). Do total de casos notificados, 184.477 indivíduos estão recuperados e 6.997 infectados. Com o avanço cada vez mais célere da doença, o número de mortes também é crescente, com 3.309 vítimas. O número registrado equivale a 3.040 infectados no Distrito Federal e 269 moradores do Entorno e outros estados.

Neste sábado, foram contabilizadas 18 vítimas na capital entre o período de 20 de julho e 2 de outubro. Entre elas, apenas uma não apresentava comorbidades. A maioria representava o sexo masculino e tinha faixa etária entre 70 anos a 79 anos e 80 anos ou mais. A região com maior número de registro foi o Guará, com quatro vítimas.

Casos no DF

Segundo dados da pasta, 54% dos infectados são mulheres (105.200) e mais de 17% dos infectados apresentam comorbidades (16.136), sendo que as mais comuns são cardiopatias, distúrbios metabólicos e doenças respiratórias. Infectados com registro de obesidade são os menos atingidos. No caso das regiões do Distrito Federal, Ceilândia continua na frente, com 23.973 registros e 598 óbitos. Em seguida vem Taguatinga (16.083) e o Plano Piloto (15.348), com 339 e 220 mortes, respectivamente.