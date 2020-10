Covid-19: DF registra 15 mortes e chega a 3.291 vítimas da doença

TS Tainá Seixas

A pandemia de coronavírus continua fazendo vítimas no Distrito Federal. Nesta sexta-feira (2/10), foram registradas mais 15 mortes e 915 novos casos. Com os novos registros, a capital totaliza 3.291 mortes por covid-19 e 194.042 diagnósticos da doença. Desses, 94,6% estão recuperados e 7.213 são casos estão ativos. Os dados são da Secretaria de Saúde.

Das 15 vítimas de covid-19 confirmadas nesta sexta-feira, oito eram mulheres, 10 tinham outras comorbidades e 11 tinham mais de 60 anos - a maioria residia no DF, mas uma era moradora de Mato Grosso. As mortes ocorreram entre 11 de julho e 1º de outubro.

Apesar da maior parte dos diagnósticos ser de mulheres (54%), homens morrem mais pela doença na região (58,6%). A maior parte das vítimas também apresenta outras doenças (85,4), que agravam o caso clínico do paciente. Das fatalidades ocorridas no DF, 87,7% eram moradores. O restante era, em sua maior parte, morador do entorno (6,9%).

Ceilândia é a cidade com maior quantidade de casos (23.887), seguida de Taguatinga (16.021) e Plano Piloto (15.278). A letalidade da doença também é maior em Ceilândia (2,5%), ao passo que no Plano Piloto a taxa é de 1,4%.