Macaco eletrocutado causa apagão no Lago Norte

TU Thais Umbelino

(crédito: Roberto Fonseca/CB/D.A Press)

Moradores do Lago Norte ficaram quase três horas sem energia, nesta sexta-feira (3/10), devido a um curto-circuito na rede de abastecimento da Companhia Energética de Brasília (CEB). O incidente ocorreu após o toque acidental de um macaco em fios de alta tensão. O animal silvestre morreu eletrocutado.

Com isso, houve o desligamento dos circuitos CD07 e 0704 e o desabastecimento de 1.889 unidades consumidoras na região. De acordo com a CEB, após a identificação do problema, houve o restabelecimento da energia. "É rara a ocorrência de falta de energia envolvendo pássaros e outros animais silvestres. Esse tipo de acidente só ocorre se o animal tocar ao mesmo tempo em dois cabos de energia ou num cabo e em outro condutor (aterramento) que provoque o curto-circuito", explicou a companhia, em nota.

Memória

Outro apagão atingiu a região do Lago Norte, em 16 de setembro, devido a um rompimento de cabo na linha de distribuição. Ao todo, 2.844 unidades — entre residência e comercial — ficaram sem luz por algumas horas. Por volta das 20h38, o fornecimento de energia foi restabelecido.

Será realizada perícia para determinar as causas do rompimento. Porém, no momento do ocorrido, havia um incêndio em uma vegetação próxima a subestação da CEB.