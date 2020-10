Baixa umidade do ar deixa o Distrito Federal em estado de alerta

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Sabe aquele dia quente e seco, que deixa o nariz e os lábios ardendo e o corpo naquela leseira danada? Pois bem, assim será o domingo (4/10). O Distrito Federal continua em estado de alerta por conta da seca severa. Para se ter uma ideia, a umidade relativa do ar deve cair a 12%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima prevista para hoje é de 36ºC, a mesma registrada no sábado (3/10), quando a capital bateu recorde de dia mais quente do ano. Neste domingo (4/10), durante as primeiras horas da manhã, a mínima ficou em 13º C.

Segundo o meteorologista Olívio Bahia, os brasilienses devem seguir as recomendações para o período. "Evitar atividades físicas e se expôr ao Sol, entre às 10h e 16h. Ainda, manter-se hidratado, fazer uso de filtro solar e evitar manuseio de fogo em áreas propensas a incêndios", explica.

Lago e cachoeiras

Com muita hidratação, filtro solar, respeitando as medias de distanciamento social e evitando o pico de secura e calor, atividades no Lago Paranoá e em cachoeiras ajudam a amenizar os efeitos do tempo.

O Correio preparou um guia para quem quer aproveitar as cachoeiras próximas do DF. O Corpo de Bombeiros alerta para o risco de quedas e afogamentos. Portanto, siga as dicas de segurança e, aproveite o domingo!