DF bate novo recorde de calor e registra o dia mais quente de 2020

TU Thais Umbelino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, neste sábado (3/10), mais um recorde de temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima chegou a 36ºC, no Gama, recorde para 2020 até o momento. Já a umidade teve a mínima de 15%. A previsão é de que fique ainda mais quente nos próximos dias.



“A tendência para semana que vem é aumentar (a temperatura) ainda mais, lá para 10 de outubro”, explicou o meteorologista Mamedes Luiz Melo. De acordo com o especialista, a causa do clima mais quente é uma onda de calor na região. “Trata-se de uma bolha de ar quente”, acrescentou Mamedes.

Outra causa das altas temperaturas é a falta de chuva na capital federal. A última precipitação foi registrada há mais de 10 dias. Na ocasião, os brasilienses comemoraram após quase quatro meses sem chuvas, durante a fase crítica, marcada por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar.