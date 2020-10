Covid-19: DF ultrapassa 195 mil casos da doença e registra 3.325 mortes

TU Thais Umbelino

(crédito: AFP / HERIKA MARTINEZ)

Com mais 630 registros de pessoas infectadas com o novo coronavírus, o Distrito Federal chega a 195.413 casos confirmados de covid-19 neste domingo (4/10). O número foi divulgado em boletim epidemiológico nº 216, às 18h, pela Secretaria de Saúde. Do total. 184.477 são pessoas recuperadas.

Até agora a doença já fez 3.325 vítimas na capital federal. O número representa 1,7% do total de casos. Os dados mostram que os homens são os principais afetados, assim como pessoas de 80 anos ou mais. Além disso, 85,3% das vítimas apresentam comorbidades, sendo as principais cardiopatias, distúrbios metabólicos e doenças respiratórias.

Em relação ao infectados, as faixas etárias mais acometidas pela covid-19 são 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. A região com maior número de contaminados é Ceilândia, com marca de 24.099, depois Taguatinga (16.157) e em seguida o Plano Piloto (15.378).

Notificação de óbitos

A Secretaria de Saúde contabilizou apenas neste domingo (4) mais 16 óbitos, entre o período de 23 de julho e 3 de outubro. Das vítimas, 14 residiam no Distrito Federal, sendo que quatro delas moravam em Ceilândia. A faixa etária com o maior número de mortes foi de 70 ano a 79 anos e o sexo mais acometido foi o masculino. Do total de registros, apenas 3 pessoas não tinham comorbidades.