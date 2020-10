Pastor é assassinado a tiros durante culto em Águas Claras

DD Darcianne Diogo

Pastor realizava o culto dominical no momento do assassinato - (crédito: Policia Civil/Divulgação)

Um pastor evangélico, de 35 anos, morreu assassinato na manhã deste domingo (5/10), enquanto ministrava um culto na QS 11, no Areal, em Águas Claras. Uma fiel também ficou ferida pelo disparo. A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O crime ocorreu por volta das 9h30, durante a escola bíblica dominical - culto tradicional que ocorre em todas as igrejas evangélicas na manhã de domingo. Enquanto o pastor estava ajoelhado de costas no altar, um homem entrou no templo e disparou diversos tiros contra a vítima.

Uma mulher que participava do culto teve o pé direito atingido, de raspão, pelo projétil. A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia no local. A fiel recebeu memorando de encaminhamento ao Instituto de Medicina Legal. Depoimentos de testemunhas também foram colhidos. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.