Detran-DF disponibiliza serviço de prova de vida em aplicativo

CB Correio Braziliense

O aplicativo é disponibilizado por meio da Diretoria de Tecnologia e Comunicação (Dirtec) - (crédito: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

A partir de agora, o cidadão não precisa enfrentar filas em um posto de atendimento para realizar a prova de vida. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) disponibilizou uma nova funcionalidade em seu aplicativo. A pasta destacou que o modelo adotado é tão seguro quanto o presencial.

O aplicativo foi disponibilizado em 10 de agosto e permitia que as pessoas realizassem serviços sem sair de casa. Contudo, para instalar o app era necessário fazer a prova de vida presencialmente. Esse burocracia não é mais necessária.



Para ter acesso aos serviços, o primeiro passo é baixar o aplicativo Detran Digital e informar o CPF. Caso o documento esteja cadastrado na base de dados do Detran, será solicitada a atualização dos dados pessoais. Em seguida, o próprio app oferecerá a opção para que o usuário utilize a câmera do celular para fazer o registro de fotografias da face. Em 48h, o cidadão receberá, no e-mail, as orientações para dar continuidade ao cadastro e acessar os serviços.



Para o diretor-geral do Detran, Zélio Maia, a tecnologia é uma grande aliada, ainda mais neste momento de pandemia: “Por enquanto, todas as informações e registros fotográficos estão sendo checados por uma equipe de técnica, mas, até o final do ano, todo este processo será feito por meio de inteligência artificial. A ideia é modernizar o atendimento ao público da Autarquia com recursos tecnológicos avançados, no menor espaço de tempo possível, afirmou Zélio”.



O Diretor de Tecnologia do Departamento, Fábio Souza, comemora a evolução do Detran Digital: “Inicialmente, a prova de vida foi feita presencialmente, agora pode ser feita diretamente no aplicativo, então o cidadão não precisa mais se dirigir ao balcão. Mas se, ainda assim, ele preferir ir a um posto, poderá agendar previamente o atendimento no site e realizar o serviço nas unidades. A escolha agora é dele”, destacou Fábio.

Com informações do Detran-DF