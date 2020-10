Homem que ateou fogo na casa da mulher é condenado a 22 anos de prisão

CB Correio Braziliense

A Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia obteve a condenação de Francisco de Assis Petronilio pelos crimes de tentativa de feminicídio e homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva. O homem é acusado de atear fogo na casa da esposa, também em Brazlândia.

Além da esposa, um segurança também foi vítima do atentado. Francisco ateou fogo na casa de madrugada, após ser afastado do local por decisão judicial. Ele invadiu a residência e espalhou líquido inflamável pelos cômodos, além de colocar um botijão de gás aberto dentro do imóvel. A mulher e o segurança dormiam na casa quando o funcionário acordou com o barulho e enfrentou o criminoso. Francisco o atacou com golpes de faca.

A pena foi fixada em 22 anos e seis meses de reclusão em regime fechado e seis meses de detenção em regime semiaberto.

Segundo a Promotoria, embora a ação tenha sido praticada para matar a esposa, também trouxe danos indiretos de ordem patrimonial, porque a casa foi totalmente destruída. Além de colocar fogo na residência, Francisco atacou o segurança, o que reforça a intenção de cometer o homicídio. O réu já estava preso preventivamente.