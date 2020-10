Turismo lança edital destinado a profissionais do setor

CB Correio Braziliense

Edital tem como objetivo reconhecer profissionais que impulsionem o desenvolvimentismo do turismo na capital - (crédito: Minervino Júnior)

A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF) publicou, na manhã desta segunda-feira (5/10), em edição do Diário Oficial do DF (DODF), o decreto que torna público o lançamento do edital destinado a identificar, reconhecer e valorizar profissionais que tenham atuado de forma proativa em benefício do desenvolvimento do turismo da capital.

As iniciativas devem ter sido implementadas por entes públicos, privados ou do terceiro setor nos últimos 24 meses, a contar da data da publicação do edital. Serão concedidos prêmios exclusivamente a pessoas físicas na forma estabelecida no edital. Os prêmios possuem apenas caráter simbólico, não comercial e não financeiro.

O Edital completo, as informações e instruções pertinentes ao processo seletivo, estão disponíveis no site Setur/DF.