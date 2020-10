Poupança, imóveis, um negócio: O que você faria com a Mega-Sena?

JM Jéssica Moura

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez: agora, na próxima quarta-feira (7/10), R$ 100 milhões estão em disputa - (crédito: Jéssica Moura/CB/DA Press)

Dois brasilienses ficaram bem perto de realizar o sonho de se tornarem milionários: isso porque acertaram cinco números. Mas, como ninguém em todo país acertou todos os seis números sorteados no último sábado (3/10), o prêmio acumulou mais uma vez: agora, na próxima quarta-feira (7/10), R$ 100 milhões estão em disputa.

A quantia pode transformar a vida do ganhador. A moradora da Cidade Ocidental (GO) Maria Augusta, 44 anos, já fez seus planos. A trabalhadora doméstica decidiu começar a apostar quando a pandemia do novo coronavírus começou, em março deste ano. Desde então, ela marca sempre os mesmos números, que correspondem à data de aniversário de familiares, na tentativa de levar o prêmio.

Ela diz que pensa em investir parte do dinheiro na poupança e também na compra de imóveis."Eu compraria uma casa muito boa para nós todos, investiria mais nos estudos dos meus filhos, de repente eu até mudaria de profissão também, faria um curso, voltaria a estudar, diz". A piauiense conta que o sonho é se tornar assistente social. "Vou continuar tentando, vai que um dia a sorte chega".

Outro que quer investir o dinheiro para mudar de vida é o motorista de ônibus Igor da Silva, 35, que mora em Águas Lindas (GO). Ele tem três filhos e a esposa está desempregada. Por isso, quando soube que o prêmio estava acumulado, decidiu comprar um bilhete. Ele também tem a intenção de poupar o prêmio, mas não descarta abrir um negócio próprio para empregar os parentes.

"Tem pessoas que dependem do meu salário. Queria abrir uma loja de carros, mas tem que sentar e pensar com a família. Eu já fiz a quadra, então eu acredito que uma hora dá certo".

Regras

Para participar do sorteio, os apostadores têm que ter mais de 18 anos e podem fazer os jogos nas lotéricas ou pela internet. Para levar o prêmio, é preciso acertar de 6 a 15 números, entre os 60 disponíveis.