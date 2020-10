Resumo do Dia: Confira as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Uso de máscaras e distanciamento social ainda são as melhores formas de prevenir a contaminação - (crédito: Leopoldo Silva)

Boletim - O Distrito Federal notificou, até as 18h desta segunda-feira (5/10), 195.967 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo que em 24 horas foram registrados mais 554 novos casos. Já o registro de vítimas pela doença chegou a 3.346, ou seja, 1,7% dos infectados morreram.

Isolamento - O DF registrou queda de casos de violência doméstica durante a pandemia. O GDF adotou protocolos e reforçou canais de denúncias e serviço de assistência social a vítimas. Registro de ocorrências caiu entre janeiro e junho deste ano.



Retomada - Servidores da saúde voltam a trabalhar presencialmente, mas os profissionais acima de 60 anos, com doenças crônicas como diabetes ou hipertensão, e gestantes, devem permanecer em trabalho remoto.

Hospitais - Mutirão da Secretaria de Saúde vai realizar cirurgias em 35 pacientes de câncer de mama que esperavam na fila pelo tratamento. Ação faz parte da campanha de prevenção da doença e vem depois de meses de cirurgias eletivas suspensas na rede pública por causa da pandemia.

Máscara - No Distrito Federal, entre 23 de março e 27 de setembro, a Secretaria DF Legal flagrou mais de 80 mil pessoas que ignoravam o uso de máscaras de proteção. Além do alerta, o órgão multou outras 148 pessoas pelo descumprimento do protocolo de combate à covid-19. É importante lembrar que a utilização do acessório é obrigatório, e pode gerar multa de R$ 2 mil a R$ 4 mil.