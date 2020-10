Homem que causou apagão na Asa Norte é preso

CB Correio Braziliense

Alguns prédios da Asa Norte ficaram sem energia, após um homem tentar furtar cabos de transmissão de energia de um bueiro - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu o homem responsável pelo blecaute em alguns prédios da Asa Norte, na madrugada desta segunda-feira (5/10). A energia caiu quando ele, que já possui antecedentes criminais, tentou furtar os cabos de transmissão de energia em um bueiro da Quadra 709 Norte.



O homem tentou fugir de bicicleta ao notar a aproximação dos policiais. Ele abandonou as ferramentas usadas para cortar os cabos no local. Além do apagão, a fiação ficou exposta deixando o local propício a acidentes.

A polícia apreendeu um alicate, um facão, uma bicicleta, uma chave inglesa e uma lanterna. (foto: PMDF/Divulgação)

Os militares o alcançaram e o prenderam em flagrante. O homem foi conduzido para a 5º Delegacia de Polícia (Asa Norte). O alicate, o facão, a chave inglesa e a lanterna usados para cometer o crime ficaram sob tutela da polícia.