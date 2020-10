Bike em Dia: Detran-DF realiza ações educativas para ciclistas

CB Correio Braziliense

A Ponte JK, normalmente fechada para bikes, ficou tomada pelas bicicletas, que desceram do Eixo Monumental em direção ao Lago Sul - (crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

Nesta semana, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará ações educativas com foco em ciclistas. Serão palestras com orientações sobre os cuidados no trânsito e a manutenção preventiva da bicicleta, distribuição de material educativo e exposição de materiais e viaturas do Detran-DF.



O projeto, intitulado Bike em Dia, acontecerá nesta terça-feira (6/10), no Riacho Fundo, das 18h às 21h, na Quadra AC 2, lote 7. Na próxima quinta-feira (8/10), os educadores de trânsito estarão em Ceilândia, no mesmo horário, na QNO 9/QNN 25, na ciclovia próxima à Vila Olímpica.

As equipes de educação do Detran-DF também estarão no Lago Sul. Uma blitz educativa será instalada na QI 17, das 10h às 11h30. O objetivo é conscientizar os condutores quanto à importância do respeito aos ciclistas no trânsito.

Pesquisa

A Universidade de Brasília (UnB), em parceria com a Universidade de Valência, desenvolveu um estudo sobre os riscos de andar de bicicleta nas vias urbanas e sobre o comportamento do ciclista no trânsito. A partir do resultado da pesquisa, será possível indicar quais as medidas devem ser tomadas por planejadores e interventores no trânsito para prevenir acidentes.

Para participar da pesquisa, o usuário precisa ser ciclista urbano e preencher o questionário de comportamento de pedalar de bicicleta, disponível no Google Formulários. A participação é voluntária e se dará por meio do preenchimento de uma série de perguntas, dividida em duas partes (Percepção de risco e Variáveis Sócio-demográficas). Não existe resposta certa ou errada; os pesquisadores têm interesse apenas em conhecer os comportamentos dos usuários de bicicleta.