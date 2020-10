Homem que tentou matar ex-namorada responderá por tentativa de feminicídio

MM Mariana Machado

Crime aconteceu no último sábado (3/10), na Prainha do Lago Norte - (crédito: Divulgação / PMDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal homologou a ocorrência da tentativa de feminicídio registrada no último sábado (3/10), na Prainha do Lago Norte. A investigação está a cargo da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Na data, três homens tentaram atear fogo a uma mulher de 20 anos. Agentes colheram depoimentos da vítima, dos suspeitos e das testemunhas.

Segundo a delegada Jane Klébia, chefe da 6ª DP, há um mês, a jovem havia terminado o relacionamento de dois anos com um dos agressores, um homem de 22 anos. "A vítima, que não queria mais o autor, estava na prainha, se divertindo em companhia de amigas. Ele chegou e resolve conversar, pedindo para reatar", narra.

Ao ouvir a recusa, o rapaz começa a bater e puxar os cabelos da moça. Em seguida, ele puxa uma faca para forçá-la a entrar em um veículo. Vítima, agressor e os dois amigos do suspeito, entram no carro. Neste momento, testemunhas acionam a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que iniciam as buscas.

Segundo depoimento da jovem, durante o percurso, ela era constantemente ameaçada de morte, caso não concordasse em retomar o relacionamento. O homem então estaciona em um local deserto, e despeja um galão de gasolina sobre a moça.

Contudo, no momento em que atearia fogo, os policiais chegaram, impedindo que o crime fosse consumado. "Para sorte dela, a Polícia Militar chegou no momento exato. Se chegasse um pouquinho depois, nós estaríamos agora tratando de uma grande tragédia."

Com o agressor, a polícia apreendeu dois isqueiros, um galão com gasolina, uma faca, uma garrafa de bebida alcoólica e uma porção da maconha. Em depoimento, o homem não disse se queria ou não matar a ex-namorada.

Ele irá responder por tentativa de feminicídio. Os dois amigos, que estiveram o tempo todo com o agressor, serão indiciados por tentativa de homicídio qualificado.