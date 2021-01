Quinta-feira será de temperaturas altas no DF

JM Jéssica Moura

As altas temperaturas e a umidade reduzida deve se estender até o fim de semana no DF. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas vão dar uma trégua por enquanto, boa notícia para quem esperava aproveitar o dia de sol no fim de semana.

Segundo a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as menores temperaturas foram registradas na região de Águas Emendadas, em Planaltina, onde os termômetros chegaram a marcar 14ºC na madrugada desta quinta-feira (21/1). Já a máxima durante a tarde pode atingir os 31ºC. Com a nebulosidade em baixa, o céu fica ensolarado ao longo do dia. As taxas de umidade oscilam de 95% a 30%.

"A gente está passando por um intervalo sem chuva durante a estação chuvosa, mas não tem nada fora da normalidade. Quando começar a entrar mais umidade, pode ter pancadas na semana que vem", explica a meteorologista Maiane Araújo.