Flávio Pereira dos Santos assume secretaria da Pessoa com Deficiência

JM Jéssica Moura

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Depois da exoneração da secretária da Pessoa com Deficiência, Roseana Cavalcanti, a Rosinha da Adefal, condenada pela justiça federal em função do crime de peculato, o governador Ibaneis Rocha (MDB) nomeou para o cargo vago Flávio Pereira dos Santos. Ele era coordenador de Políticas Temáticas da pasta que agora vai chefiar.

O ato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (21/1). Rosinha estava no cargo desde março de 2020.

Ela deixou a função a pedido depois da condenação. O magistrado Vallisney de Oliveira a considerou culpada na investigação que apontou um esquema de desvio de recursos públicos entre 2011 e 2013, quando ela ocupava o cargo de deputada federal.

Naquele período, ela teria apresentado notas fiscais falsas à Câmara dos Deputados para ser ressarcida da despesa com o aluguel de quatro carros oficiais. No entanto, o serviço pago não era prestado. Ao todo, R$ 518 mil teriam sido pagos indevidamente à Rosinha, que pagava em dinheiro ao dono da empresa que supostamente locava os veículos.

A defesa dela nega as acusações.