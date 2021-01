Covid-19: Em dois dias, mais de 7 mil pessoas foram vacinadas no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

Mais de 7 mil pessoas foram imunizadas nos dois primeiros dias de vacinação contra o novo coronavírus no Distrito Federal. Nesta primeira fase, serão vacinadas profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate à covid-19, idosos que vivem em unidades de acolhimento e seus cuidadores, assim como indígenas e deficientes físicos que estão em instituições.

Os dados são parciais e foram apurados até as 19h20 da última quarta-feira (20/1). Algumas unidades continuaram a imunização após este horário. Todos os 15 hospitais que aplicam a vacina na primeira fase já receberam as doses. A logística de distribuição se dá de acordo com o número de unidades de cada região, sendo, por isso, realizada conforme a realidade local e o quantitativo de doses entregues.

Ao todo, a capital recebeu 106.160 vacinas que vão imunizar 53.080 pessoas em duas doses administradas no intervalo de 14 a 28 dias. A Secretaria de Saúde reforça a recomendação de que a população não procure as unidades médicas porque neste momento será imunizado somente o público-alvo da primeira fase.

Confira o balanço dos dois primeiros dias de vacinação contra a covid-19:

Região de Saúde Central:

asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Varjão, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste/Octogonal

Número de vacinados: 1.274

Região de Saúde Centro-Sul:

Guará, Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II

Número de vacinados: 606

Região de Saúde Norte:

Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal

Número de vacinados: 1.176

Região de Saúde Oeste:

Brazlândia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

Número de vacinados: 1.417

Região de Saúde Sudoeste:

Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira

Número de vacinados: 1.469

Região de Saúde Sul:

Gama e Santa Maria

Número de vacinados: 1.001

Região de Saúde Leste:

Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico

Número de vacinados: 466

Total de vacinados: 7.409

Com informações da Agência Brasília