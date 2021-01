Covid-19: DF registra, em 24 horas, 834 novos casos de infecção

DD Darcianne Diogo

Também foram notificadas 10 mortes causadas pelo coronavírus nesta quinta - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press )

Em menos de 24 horas, o Distrito Federal registrou 834 novos casos de covid-19, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. O total de pessoas infectadas chega a 267.340. Desses, 256.246 pacientes recuperaram-se e 4.452 morreram em decorrência da doença.

Do total de pacientes internados nos hospitais da capital federal, 233.973 moram no DF, 17.124 em Goiás e 4.040 em outros estados do país. Em relação ao número de óbitos, a Secretaria de Saúde notificou 10 mortes causadas pelo coronavírus nesta quinta-feira (21/1). Segundo o boletim, os óbitos ocorreram em 1º, 2, 6, 15, 16, 17, 19 e 20 de janeiro. Todos eles tinham mais de 60 anos e nove deles apresentavam comorbidades.

As regiões Sudeste e Central, que abrangem as cidades de Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga, Plano Piloto, Sudoeste, Cruzeiro, Lagos Norte e Sul e Varjão, estão no topo com o maior número de casos confirmados no DF. No Plano, por exemplo, são 24.271 infectados.

Vacinação

Às 10h da manhã desta terça-feira (19/1), teve início a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. A enfermeira Lidia Rodrigues Dantas, 31 anos, foi a primeira pessoa da capital federal a receber o imunizante. Ela atua no atendimento do Pronto Socorro do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), hospital referência no atendimento a pacientes com covid-19. “Ainda estou sem acreditar. Estou emocionada e feliz por ter feito parte disso tudo”, disse Lidia.

A vacinação ocorrerá em quatro fases, divididas por grupos prioritários. Os primeiros a serem imunizados serão os profissionais da saúde; idosos acima dos 60 anos que estão em instituição de acolhimento ou asilos e pessoas com mais de 18 anos com deficiência física que vivem nessa mesma condição, bem como seus cuidadores; e a população indígena.

Na segunda fase, a meta é vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos. A terceira parte do plano de vacinação inclui pessoas com comorbidades. Professores e profissionais da força de segurança serão incluídos na quarta fase do plano, que chegou a ser excluída da proposta original, mas voltou à previsão após reivindicações das categorias.