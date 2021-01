Covid-19: idosos da Casa Viva de Taguatinga recebem vacina nesta quinta

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

Nesta quinta-feira (21/1), a Unidade de Acolhimento para Idosos (Unai) Casa Viva, em Taguatinga, recebeu uma equipe do Consultório de Rua, parte da Atenção Primária à Saúde, para vacinar moradores do local contra a covid-19, além de alguns cuidadores da unidade.



Os idosos da casa receberam a primeira dose da vacina CoronaVac, produzida em parceria com o Instituto Butantan (SP), e, de acordo com a Secretaria de Saúde, devem ser vacinados no mesmo local entre 14 e 28 dias após a primeira dose.



Segundo a pasta, 23 idosos foram vacinados na ação. Um homem de 82 anos foi o primeiro a ser imunizado.



A Casa

A Unai Casa Viva de Taguatinga é uma unidade pública de assistência social que acolhe homens idosos desacompanhados e em condições de exercer as atividades básicas da vida diária. Os acolhidos também podem estar em situação de rua ou desabrigo, abandono, violência, migração, em trânsito no DF, sem residência ou sem condições de autossustento.