Secretaria alerta para fake news sobre a suspensão da vacinação no DF

CB Correio Braziliense

Primeiros idosos são vacinados contra covid-19 no DF, moradores de asilos - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, informou, em nota divulgada nesta sexta-feira (22/1), que são falsas as informações sobre a suposta suspensão da vacinação no Distrito Federal. A pasta não suspendeu o processo de imunização e mais de 11 mil pessoas já receberam a primeira dose da CoronaVac.

Ainda de acordo com a nota, todas as superintendências estão elaborando lista de pessoas vacinadas para atender solicitação do secretário de Saúde Osnei Okumoto. Nesta semana, a pasta também alertou que golpistas que estariam entrando em contato por telefone sob o pretexto de agendar o horário para aplicar a dose da CoronaVac. A pasta esclarece que não existe marcação para vacinação contra o coronavírus pelo Sistema Único de Saúde (SUS): nem a pasta, nem o Ministério da Saúde telefonam ou pedem qualquer tipo de confirmação por mensagem.

Vacinação

Apenas nesta quinta-feira (21/1), 3.794 foram vacinados em toda a capital federal. O balanço é divulgado diariamente pela pasta. Neste primeiro momento, o GDF dispõe de 53 mil doses do imunizante e, por isso, está priorizando profissionais de saúde que atuam na linha de frente, idosos acima de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiência a partir dos 18 anos que vivem em unidades de acolhimento e indígenas.

Confira fotos do processo de vacinação no DF: