MPDFT acompanhará a vacinação contra covid-19 neste fim de semana

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vai acompanhar presencialmente a vacinação contra covid-19, em, pelo menos, três hospitais do Distrito Federal. Locais visitados ainda serão definidos. A medida visa verificar se o processo é realizado de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Plano Distrital de Vacinação.



A decisão foi tomada após uma reunião de membros da força-tarefa de combate à pandemia do MPDFT com gestores da Secretaria de Saúde nesta sexta-feira (22/1).

Segundo o coordenador da força-tarefa, o procurador José Eduardo Sabo Paes, durante o encontro, a Saúde apresentou medidas para evitar que fraudes ocorram durante a vacinação. “ A SES fará uma página com os números da vacinação, ou seja, hospitais e percentual de vacinas aplicadas e distribuídas. Deve ter início neste fim de semana”, disse.

Em relação aos fura-filas, Sabo afirmou que o MPDFT solicitou à Saúde uma lista com os nomes dos funcionários que se enquadram no grupo prioritário, ou seja, que atuam na linha de frente. A partir desta relação, o órgão vai verificar se os profissionais que foram denunciados fazem parte do grupo de prioridade. Caso não estejam, os envolvidos na fraude podem responder com ações administrativas.

“Queremos listas mais precisas de quem já foi vacinado, quem ainda será e quem está nos grupos prioritários. Isso é importante para identificarmos se os vacinados realmente fazem parte das prioridades”, completou Sabo.

O MPDFT recebeu vídeos de profissionais supostamente furando a fila da vacinação em dois hospitais da rede pública: o Hospital Regional de Ceilândia e o Hospital Regional de Taguatinga. As denúncias estão sendo apuradas.

Além disso, segundo Sabo, os profissionais que forem vacinados passarão a ter de assinar um termo de compromisso afirmando que fazem parte do grupo prioritário.

Mais transparência

Durante a reunião, a Secretaria de Saúde se comprometeu a publicar no site da pasta um balanço mais transparente da vacinação. O novo painel conterá os hospitais que estão vacinando, o percentual de vacinas aplicadas e distribuídas. A medida também é uma forma de evitar que fraudes ocorram quando mais lotes de vacinas chegarem ao DF.