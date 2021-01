UnB TV lança animação sobre uso individual de vacinas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A UnB TV, emissora da Universidade de Brasília, lançou, nesta sexta-feira (22/1), em seu canal no YouTube, uma animação de pouco mais de 1min30s, para desmistificar explicações sobre o uso individual da vacina contra a covid-19 (assista abaixo).

Com consultoria científica de Andréa Maranhão, professora de imunologia do Instituto de Biologia da instituição, a iniciativa do vídeo é esclarecer argumentos que têm circulado com maior frequência nos últimos tempos, por conta do início da vacinação contra a covid-19 no Brasil.



"A vacina não é um remédio e por isso não deve ser tratada como questão de interesse individual. A vacina é prevenção e só funciona como uma estratégia coletiva para frear o vírus", explica a narração.



Por meio de ilustrações e linguagem didática, o vídeo exemplifica a eficácia da imunização em massa. "Digamos que você esteja com a covid-19 e encontra um grupo. Se todos do grupo estiverem imunizados, o vírus é impedido de se replicar. Mas, se só uma parte estiver imunizada, os outros poderão servir de hospedeiros."

Assista à animação completa: