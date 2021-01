São Sebastião

PCDF deflagra operação e prende grupo especializado em roubos nas zonas rurais do DF Segundo as investigações,os suspeitos agiam com extrema violência psicológica e física durante os assaltos. Em algumas das vezes, eles chegavam a agredir as vítimas com coronhadas de arma de fogo na cabeça e as ameaçavam de morte toda a família, incluindo bebês e crianças