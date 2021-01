Semana começa com tempo quente no DF; Janeiro pode ter pouca chuva

JM Jéssica Moura

Sem chuva, DF passa por um veranico neste janeiro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A última semana de janeiro começa como a anterior: o tempo vai esquentar no Distrito Federal e os termômetros podem chegar à casa dos 31ºC. Na madrugada, a temperatura mínima foi de 16ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chances de chuva ainda são pequenas, apesar da leve variação na umidade do ar. As taxas oscilam nesta segunda-feira entre 30% e 90%, o que, somado ao calor, pode provocar pancadas em áreas isoladas da capital federal à noite.

"Não vem chovendo esses dias, estamos em uma espécie de veranico, período seco sem chuva dentro de tempo chuvoso", explica o meteorologista Olívio Bahia. Segundo ele, essa condição preocupa os agricultores, que esperavam mais chuvas para as plantações. Nesta segunda (25/1), dia será de céu com sol entre nuvens na maior parte do tempo.



Mesmo com os acumulados registrados até a metade do mês, Olívio Bahia ressalta que janeiro pode terminar com um volume de chuvas abaixo da média esperada para o mês, que é de 209, 4 mm. A estação do Gama foi a que acumulou os volumes: 140, 8mm. "Nossa previsão não tem perspectiva de chuvas mais generalizadas. No início de fevereiro pode melhorar, mas não está nada muito claro ainda", frisa.