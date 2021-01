Presa dupla acusada de matar homem de 30 anos e ferir dois em Planaltina

DD Darcianne Diogo

Imagens do circuito interno de segurança mostraram a ação dos criminosos - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) cumpriram, nesta segunda-feira (25/11), mandados de prisão preventiva contra dois homens acusados de matar Gilson Pereira dos Santos Júnior, de 30 anos. O homicídio ocorreu em 11 de novembro do ano passado, próximo ao Posto Itiquira da região. Os criminosos, que são integrantes de uma associação criminosa intitulada “M6”, também efetuaram disparos de arma de fogo contra outros dois rapazes, que foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).

À época dos fatos, a 16ª DP recebeu uma ligação do HRP informando que dois homens, de 22 anos, haviam dado entrada na unidade de saúde com ferimentos de arma de fogo e que um terceiro rapaz estaria dentro de um Celta amarelo, estacionado do lado de fora. Gilson foi encontrado sem vida, no banco do passageiro dianteiro.

Gilson foi morto a tiros em 11 de novembro do ano passado (foto: Reprodução)

Durante as diligências, os policiais encontraram vestígios no local do crime. Populares relataram que um indivíduo desconhecido, trajando blusa corta vento, boné, calça e tênis, foi visto correndo por um beco após os disparos. “As investigações concluíram que os autores marcaram com as vítimas no local para a entrega de alguns cartões. Os executores desceram do carro e foram em direção às vítimas e efetuaram vários disparos contra elas”, detalhou o delegado-adjunto da 16ª DP, Eduardo Chamon.

De acordo com a apuração policial, os suspeitos pertenciam a uma associação criminosa denominada “M6”, desarticulada no começo de 2020 durante operação da 16ªDP.

Outro caso

Na quinta-feira (21/1), policiais da 16ª DP prenderam um jovem de 25 anos acusado de matar Paulo Matheus Araujo Elias da Silva, 26. A vítima levou diversos tiros na entrada de casa, uma chácara na DF-128, próxima ao posto de combustível Lazarte.

Após diligências, os investigadores identificaram e prenderam o suspeito do homicídio. Inicialmente, ele negou participação no crime. Confrontado pelos policiais, o rapaz teria confessado o crime, afirmando que tinha uma rixa com a vítima e que Matheus teria tentado matá-lo no começo do ano.

Em áudio obtido pelo Correio, o autor chega a dizer que “deu o recado”. “A partir da 0h de hoje, se esses caras estiverem pisando aqui em Planaltina, esses caras estão mortos. Estão pegos. Já passei inúmeras vezes na porta desses maloqueiros [...]. Meu prazo foi estendido até o dia de hoje. Se estiver pisando em Planaltina, vai ser pego. Eu vou atrás de cobrar [...]. Enquanto estiver respirando o mesmo ar que eu, pode ter certeza que está em perigo”.

Matheus foi encontrado caído dentro do lote no qual morava, próximo ao portão de entrada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência com oito militares e duas viaturas. Ao chegaram ao endereço, constataram que o jovem estava morto. Segundo a corporação, a vítima apresentava marcas de tiros na região do tórax, cabeça e membros superiores.