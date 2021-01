Zoo de Brasília pede renovação de licença de operações ao Ibram

CB Correio Braziliense

A licença é necessária para manter o zoológico em operação - (crédito: Ana Rayssa/CB/DA Press)

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília tornou pública a solicitação ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram) de Renovação de Licença de Operação. O requerimento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na última quinta-feira (21/1).

Entre as exigências do termo de licença estão apresentar, anualmente, declaração da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa) acerca do uso de recursos hídricos superficiais e respeitar as áreas de preservação permanente (APP) existentes no local, além de apresentar anualmente comprovante de coleta de resíduos sólidos biológicos e químicos e adotar medidas para impedir processos erosivos dentro da área do Jardim Zoológico.