Covid-19: CLDF cria central de denúncias para fura-filas da vacina

DD Darcianne Diogo

Relatos de descumprimento da fila da vacina estimularam criação de central de denúncia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Após receber denúncias de que pessoas que não integram o grupo prioritário de vacinação contra a covid-19 estariam recebendo o imunizante, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) criou uma central de WhatsApp para apurar irregularidades na aplicação das vacinas.

A iniciativa é do deputado distrital Fábio Felix (Psol), presidente da Comissão Especial da Vacina. Segundo o parlamentar, as demandas registradas serão apuradas no âmbito do colegiado criado para acompanhar a execução do plano de imunização no DF. “Recebemos alguns relatos sobre descumprimento da prioridade de imunizações e também muitos questionamentos sobre a transparência desse processo. Solicitamos que a Secretaria de Saúde divulgue uma lista diária com nome e lotação das pessoas que estão sendo vacinadas e vamos exigir apuração de todas as denúncias que chegam pela central”, afirmou.

As denúncias devem ser enviadas para o número de WhatsApp (61) 99904-1681. Atualmente, o canal colhe, também, relatos sobre falhas nos atendimentos relacionados à covid-19 e descumprimento dos protocolos de segurança.

Denúncias



Na semana passada, o coordenador da força-tarefa contra a pandemia, o procurador José Eduardo Sabo Paes, requisitou informações à Secretaria de Saúde sobre fura-filas da vacina. À época, o magistrado ressaltou, ainda, que, caso as denúncias se confirmem, essas pessoas serão penalizadas administrativamente, no âmbito cível e até penal.