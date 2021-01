DF registra quatro homicídios nas últimas 24 horas

SP Sarah Peres

(crédito: Roberto Castro/Agência Brasília)

Quatro pessoas foram assassinadas no Distrito Federal nas últimas 24 horas. Os crimes ocorreram entre a noite e madrugada de domingo (25/1), no Itapoã, Gama, Guará e na Fercal. Os casos são investigados pela Polícia Civil.

Os primeiros homicídios foram registrados pela madrugada. Por volta de 0h40, moradores da Quadra 2, do bairro Fazendinha, no Itapoã, acordaram com um incêndio em um colchão na área externa de uma residência. Os residentes acionaram o Corpo de Bombeiros, mas passaram a apagar as chamas com baldes de água, momento em que notaram que havia um corpo no local.

Agentes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) foram acionados e passaram a investigar o assassinato. Os policiais conseguiram identificar a vítima: Thiago Pedro Monteiro de Brito, de 21 anos. Ainda, apurou-se que o homem teria sido morto por um rival e, depois, teve o corpo carbonizado pelo criminoso e dois comparsas.

Em diligência, dois dos envolvidos acabaram presos em flagrante pelo homicídio. Em depoimento, o acusado de ter matado Thiago afirmou que cometeu o crime por vingança. O jovem alegou que a vítima teria assaltado o pai dele há dois anos e, por isso, decidiu esfaqueá-la. Os demais suspeitos teriam auxiliado a queimar o cadáver.

Esfaqueado entre amigos

Na Fercal, um jovem de 23 anos foi assassinado diante da namorada, de 17, na saída de uma festa clandestina. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) investiga o crime e tenta identificar os possíveis suspeitos de homicídio.

De acordo com o depoimento da namorada da vítima, o casal estava no evento e, por volta das 4h de domingo, decidiram ir embora, de carro. Ao passarem pela Administração Regional da Fercal, o jovem parou o veículo para conversar com alguns amigos, que estavam no local. A adolescente permaneceu no veículo.

A garota alegou que ficou mexendo no celular e apenas percebeu o momento em que diversas pessoas corriam. Então, o namorado apareceu ensanguentado, com uma facada na barriga. A adolescente dirigiu até o Hospital Regional de Sobradinho, onde a vítima chegou a passar por atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Autores sem identificação

O terceiro homicídio registrado no domingo (24) foi de um homem de 43 anos, no conjunto M da QE 40, do Guará. O caso é investigado por agentes da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), que buscam imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos suspeitos.

Conforme apurado pelo Correio, a vítima estava em companhia de dois amigos, em um churrasquinho da região, quando sofreu o ataque. A dupla e um jovem que trabalha no local prestaram depoimento e foram liberados. Policiais apuram se algum deles têm envolvimento no assassinato.

Em depoimentos preliminares, as testemunhas alegaram que a vítima havia saído do churrasquinho e, ao retornar, já estava ferida com uma facada no pescoço. O homem não resistiu e morreu no local.

No Gama, um jovem identificado como Kelton Lucas Moreira dos Santos, de 18 anos, morreu após levar cerca de 15 tiros nas costas. O caso ocorreu na Quadra 4, do Setor Leste do Gama, em frente a uma quadra de esporte da região. Agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) investigam o crime e tentam chegar à autoria dos envolvidos.