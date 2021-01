JM Jéssica Moura

(crédito: arquivo pessoal )

O temporal que deixou um rastro de destruição em vários pontos do Distrito Federal esta semana vai se repetir hoje (27/1). Apesar de o dia ter amanhecido ensolarado, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva forte para o período da tarde desta quarta-feira.

Segundo o meteorologista Heráclio Alves, as condições climáticas levaram o instituto a manter o alerta amarelo, que indica a ocorrência de chuvas fortes. "A temperatura está em elevação, como é típico dessa época do ano, e com a umidade em aumentando, o tempo fica instável", detalha.

Os termômetros marcaram 16ºC na madrugada. No pico do calor, a temperatura pode bater em 31ºC. Já as taxas de umidade, oscilam entre 95% e 35%. Além de um grande volume de chuva num curto espaço de tempo e dos ventos fortes, o meteorologista não descarta a ocorrência de granizo, como registraram moradores de diferntes regiões administrativas no fim da tarde de terça-feira (26/1).

Balanço

O Plano Piloto é a região onde foram registrados o maior volume de chuva desta semana: foram 78 mm na segunhda, e 54,4 mm na terça. Quando se leva em conta o acumulado do mês, chega-se a conclusão de que no Plano já choveu 261,6mm, quantidade 25% a maior do que a média esperada para o mês, que é de 209,4 mm.

Em casos de emergência, a orientação do governo é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Só na terça, foram mais de 30 chamados. A Defesa Civil é chamada quando há riscos de desabamento de estruturas. O canal direto com o órgão é o 199 ou pelos telefones 3362-1906.