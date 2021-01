Resumo do Dia: acompanhe as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Um lote de mais de 41 mil vacinas da Astrazeneca vai abastecer o DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Economia - O início da vacinação trouxe esperança para empresários do DF com a expectativa de que a crise financeira enfrentada por diversos segmentos pode estar caminhando para o fim. Especialistas e representantes do setor produtivo preveem cenário promissor a partir de julho, quando grande parte da população tiver recebido o imunizante.

Vacina - A secretaria de Saúde espera vacinar mais de 90% dos profissionais de saúde até o fim do mês. A previsão da pasta inclui todos os profissionais de saúde da rede pública e particular. Doses que já estão no DF seriam suficiente para cobrir grande parte da categoria. O DF recebeu mais 19 mil doses da vacina CoronaVac esta semana: elas serão suficientes para imunizar 9.500 pessoas. A secretaria de Saúde deicdiu que o lote de mais de 41 mil doses da AstraZeneca que desembarcou no DF não será dividido em duas doses, apesar do fabricante alertar que o imunizante foi desenvolvido para ser aplicado em duas doses.

Denúncias - Quem presenciou ou teve conhecimento de casos de irregularidades e fura-filas na aplicação de vacinas no DF pode denunciar a situação ao MPDFT por meio de telefones ou formulário digital.