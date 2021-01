Licitação vai escolher empresa que fará manutenção das rodovias do DF

CB Correio Braziliense

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) fará licitação para escolha de empresa responsável pelo projeto-piloto de manutenção e conservação das rodovias distritais. O aviso da licitação para contratação da empresa foi publicado na edição de terça-feira (26/1) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A contratação da instituição faz parte do Programa Rodovias DF, forma simplificada do nome original - Programa de Conservação da Malha Rodoviária Pavimentada do Distrito Federal. Com valor de contrato estimado em R$ 72 milhões e com vigência de três anos, a abertura da licitação está marcada para o dia 8 de março.

O objetivo do projeto é que a empresa vencedora execute os serviços de ações corretivas e preventivas, além da conservação rotineira de cinco rodovias. A princípio, cerca de 400 km de estradas ficarão sob responsabilidade da contratada.

As rodovias que participarão desse projeto-piloto são Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), Estrada Parque das Nações (DF-004), Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), Estrada Parque Guará (DF-051) e Estrada Parque Taguatinga (DF-085).

O que será feito

A empresa responsável deverá executar os serviços de recuperação de pavimento, revitalização e microrrevestimento, ações intensas de tapa-buraco e remendo profundo do pavimento, selagem de trincas, limpeza das margens das rodovias com serviços de roçagem e capinagem, limpeza de drenagem superficial – que inclui sarjetas e meios-fios – e manutenção da sinalização horizontal.

Outras rodovias

Um segundo lote de rodovias que serão contempladas com o serviço tem previsão de ser publicado em março. Serão sete vias contempladas: DF-150, Estrada Península Norte (DF-009), Estrada Parque Centro de Atividades (DF-006), Estrada Parque Paranoá (DF-005), Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075), o trecho da Estrada Parque Contorno (DF-001) que incorpora do Pistão Sul ao viaduto da Samambaia e a BR-020, que é rodovia federal, mas cedida ao DER-DF para execução de obras. O orçamento previsto para esse novo pacote de rodovias está em análise.

Com informações da Agência Brasília