Polícia Civil do DF prende jovens que traficavam drogas no Gama

DD Darcianne Diogo

Polícia encontrou as drogas no apartamento do casal, no Gama - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois jovens de 20 anos foram presos no âmbito da operação Resiliência, deflagrada nesta quarta-feira (27/1) pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Segundo as investigações, o casal era responsável pela guarda e distribuição de maconha no Setor Leste do Gama.

A equipe deu início à apuração, após o recebimento de diversas denúncias anônimas. Durante duas semanas, os policiais monitoraram o local e identificaram os envolvidos na comercialização dos entorpecentes, além dos locais utilizados para o armazenamento das drogas.

No apartamento dos jovens, na Quadra 11 do Gama, foram apreendidas várias porções de maconha. Em outro barraco localizado na mesma quadra, os policiais encontraram, também, cocaína e comprimidos de uso controlado. O casal foi autuado por tráfico de drogas e, caso seja condenado, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão, além do pagamento de R$ 500 a R$ 1,5 mil dias-multa.