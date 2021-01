Polícia apura tentativa de furto em imobiliária do Núcleo Bandeirante

SP Sarah Peres

Para investigadores, caso se trata de tentativa de furto qualificado e ameaça - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) investiga um caso de tentativa de furto qualificado e ameaça, na região administrativa. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (28/1), em uma imobiliária na Avenida Central. Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

O delegado-adjunto da 11ª DP Alan Rosseto conta que o caso foi informado volta das 10h30, inicialmente denunciado como assalto com refém. "Chegamos ao local imediatamente após sermos acionados. Lá, identificamos a vítima, que prestou depoimento e negou ter sido mantida refém pelo criminoso durante a ação", detalha o investigador.

"O autor (do crime) teria entrado no prédio da imobiliária e ido a um andar que, geralmente, fica vazio. Ele arrombou a porta e entrou. Com o barulho, a funcionária foi até o local (de onde veio o som) e viu o suspeito. Nesse momento, ele teria colocado a mão na cintura, dizendo estar armado, e mandou a vítima ficar calada", afirma Alan Rosseto.

Depois da ameaça, a funcionária passou a gritar por ajuda, assustada. "Isso fez com que o suspeito se assustasse e fugisse do local. Como a vítima alegou não ter sido feita refém, o caso é apurado, inicialmente, como furto qualificado e ameaça", acrescenta o delegado-adjunto.