Dia da visibilidade trans: GDF promove conscientização sobre diversidade

AM Ana Maria da Silva

O deputado distrital Fábio Félix (PSOL) ressalta a importância da data e das ações adotadas pelo GDF - (crédito: Samara Schwingel)

Nesta sexta-feira (29/1) é comemorado o dia da visibilidade trans e, para promover a conscientização sobre a diversidade de gênero, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) lançou o site Cidadania Trans. O primeiro portal governamental voltado à comunidade de Travestis, Transexuais e Trânsgeneros no DF foi divulgado em uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Buriti.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), também sancionou nesta sexta (29/1) a lei distrital que assegura o reconhecimento do nome social de pessoas trans e travestis nas lápides de túmulos, jazigos e certidões de óbito. A iniciativa recebeu o nome de Vick Jugnet, uma jovem brasiliense que, apesar de ter adotado o nome Victória, teve a retificação negada em seu registro civil.

Durante a cerimônia, o deputado distrital Fábio Félix (PSOL) ressaltou a importância da data e das ações adotadas pelo GDF. “Muitos espaços ainda não têm coragem de respeitar a população trans. Somos uma das sociedades mais transfóbicas do mundo. Queria agradecer ao governador Ibaneis Rocha, a quem eu faço oposição firme na Câmara Legislativa, mas que sei reconhecer quando acerta”, diz. "Apesar das dificuldades de todos os dias, nós iremos vencer”, acredita.

Este ano, a Sejus ainda dedicou a semana a uma campanha on-line com o intuito de promover a conscientização sobre a diversidade de gênero e aderir à luta contra a transfobia no DF.

Portal

Aqueles que acessarem os site deverão encontrar um guia prático que reúne informações de políticas públicas sobre cidadania, saúde e direitos humanos, além dos telefones para denúncias, informações de legislações, indicações de equipamentos públicos disponíveis para a comunidade trans, explicações de termos e conceitos, espaço para solucionar dúvidas e orientações de retificação de prenome.

A secretária da Sejus, Marcela Passamani, lembra que a luta pelo respeito e igualdade de gênero não é apenas nesta data. “Todos os dias, travestis, transexuais e transgêneros enfrentam desafios ara terem seus direitos garantidos e serem reconhecidos como cidadãos. Nesta semana, quero lembrar que a comunidade não está sozinha e que podem contar com o nosso apoio”, reforça.

Importância da data

Em 29 de janeiro comemora-se, no Brasil, o Dia da Visibilidade Trans. A ideia surgiu em 2004, quando um grupo de ativistas trans participaram, no Congresso Nacional, do lançamento da primeira campanha contra a transfobia, promovida pelo departamento DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. O intuito da ação foi ressaltar a importância da diversidade e gênero.

A data passou, então, a representar a luta cotidiana das pessoas trans pela garantia de direitos e pelo reconhecimento de sua identidade, principalmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade.