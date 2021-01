Vacinação contra a covid-19 para idosos acima de 80 anos começa segunda no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 para idosos acima de 80 anos no Distrito Federal começará na segunda-feira (1º/2). A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde na noite desta sexta-feira (29/1). O horário previsto para o início da aplicação do imunizante é 13h.

No Distrito Federal residem mais de 42 mil pessoas acima de 80 anos, segundo dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). A secretaria deu detalhes de como será a aplicação a esse público: serão destinadas 36 salas, sendo 30 em unidades básicas de saúde e outras seis em locais estratégicos, como escolas e ginásios. Clique aqui e confira a lista com os endereços.

O primeiro dia de vacinação para as pessoas dessa faixa etária começará às 13h, excepcionalmente. “O horário escolhido para o primeiro dia é para que tenhamos tempo hábil durante a manhã para abastecer todas as unidades, uma vez que as vacinas serão direcionadas das redes de frio regionais para as salas de vacina”, afirma o coordenador da Atenção Primária, Fernando Érick Damasceno.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, considera que essa é uma etapa importante do processo de vacinação na capital. “Estamos cuidando de uma população que tem alto percentual de agravamento da Covid-19, com sequelas graves, e um percentual elevado de óbitos”, frisou.

Próxima etapa

Na próxima semana, a secretaria estima receber nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde. A expectativa é ampliar gradativamente a vacinação para novos públicos. Os próximos a serem contemplados, segundo o órgão, serão idosos a partir de 75 anos, pacientes acamados, com dificuldade de locomoção (perfil AD1), assistidos pelas redes pública e privada e um cuidador por grupo familiar.

Até a noite desta sexta-feira (29/1), o DF vacinou 44.315 pessoas do grupo prioritário, a maior parte, profissionais da saúde.