Onze presos tentam fugir da Papuda; ação foi frustrada por policiais penais

DD Darcianne Diogo

(crédito: Zuleika de Souza/CB/D.A Press - 14/8/15)

Onze detentos do Complexo Penitenciário da Papuda tentaram fugir do presídio nesta sexta-feira (29/1), mas a ação foi frustrada por policiais penais. Os internos são lotados no Centro de Detenção Provisória (CDP I), mesma unidade prisional onde, há menos de cinco meses, registrou a maior fuga da década no Distrito Federal.

A informação foi confirmada ao Correio pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF). O Correio teve acesso às imagens das facas artesanais utilizadas pelos presos para cavar o buraco no teto. O armamento foi apreendido pelos policiais penais da unidade. Nas imagens, é possível ver parte da parede cavada.

A tentativa de fuga foi descoberta após um policial desconfiar do comportamento de um dos detentos, atrás do Bloco 7. Enquanto os internos estavam no horário do banho de sol, o agente se deslocou até a cela para verificar o que o preso fazia no local, momento em que encontrou a estrutura danificada, com o vergalhão rompido. Os 11 custodiados foram encaminhados ao Pavilhão de Segurança Máxima (PSM) do presídio.

Maior fuga

Na madrugada de 14 de outubro, 17 detentos do CDP escaparam da Papuda. Os internos cavaram, por quatro dias, um buraco no telhado com o auxílio de uma espécie de faca artesanal, produzida pelo próprio grupo. Quatro detentos permanecem foragidos. Passados 62 dias, quatro detentos permanecem foragidos e 13 foram recapturados.

Tentativa de fuga na Papuda (foto: Material cedido ao Correio)

Câmeras do circuito interno de segurança gravaram o momento em que os custodiados da Cela 4 da Ala C do Bloco I saíram por um buraco e desceram do prédio com o auxílio de uma corda formada por panos, conhecida no sistema prisional como “tereza”. Após a fuga, à época, o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) cogitou desativar todo o CDP I e transferir os presos para o CDP II, unidade recém-inaugurada.