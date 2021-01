Detran cancela três bancas práticas por falta de candidatos

CB Correio Braziliense

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) cancelou três bancas de provas práticas que ocorreriam neste sábado (30/1), às 14h, e na segunda-feira (1º/2) às 6h. Os exames cancelados somam 260 vagas, sendo 210 para a categoria B – 150 vagas no Plano Piloto e 60 no Gama – e outras 50 em veículos pesados, categorias C, D e E.



A prova prática de direção veicular é a última etapa do processo de habilitação de condutores ou de alteração de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para atender à demanda das autoescolas, a Gerência de Habilitação disponibilizou horários extras aos sábados, às 14h, criou bancas semanais em locais onde elas ocorriam quinzenalmente e passou a oferecer duas bancas, por semana, em veículos pesados, quando, antes, era realizada uma a cada 15 dias. No entanto, o quórum para as bancas extras foram insuficiente para mantê-las.



“Esse horário das 14h foi criado exatamente para que pudéssemos ampliar a oferta de vagas e atender à necessidade da população, sem comprometer as regras sanitárias para contenção da pandemia de covid-19. Ocorre que este já é o segundo sábado que precisamos cancelar as bancas extras por falta de candidatos inscritos. Se continuar assim, não justifica mantermos a oferta de vagas para provas práticas no sábado à tarde”, esclarece o diretor-geral do Detran, Zélio Maia.





As inscrições para os exames práticos e teóricos do mês de fevereiro estão abertas desde segunda-feira (25). São 9.130 vagas para provas práticas e 10.650 vagas para as teóricas, mas até o momento, apenas um terço das vagas para os testes teóricos e 48% das vagas para os testes práticos foram preenchidas.