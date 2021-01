Covid-19: DF registra 884 novos casos e 12 mortes nas últimas 24 horas

SS Samara Schwingel

(crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 884 novos casos de covid-19 e 12 mortes pela doença. No total, são 276.572 notificações confirmadas, sendo que 4.545 (1,6%) delas evoluíram para óbito. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF), divulgados neste sábado (30/1).

Das mortes registradas, 4.152 são de moradores no DF, 355 do Goiás, e 38 de outros 13 estados. A faixa etária em que se observa a maior quantidade de óbitos é de pacientes com 80 anos ou mais, entre os quais há 27,7% das vítimas da doença.

Em relação às regiões administrativas, Ceilândia tem o maior número de notificações, com 30.786 casos. Em seguida, aparecem Plano Piloto (25.609) e Taguatinga (22.348). As regiões com menos casos são o Varjão, que acumula 413 registros, e o Setor de Indústrias Gráficas (SIG), com 73.

Média móvel

A média móvel de casos no Distrito Federal ficou em 1.032. O resultado, que representa o cálculo da média de casos dos últimos sete dias, ficou 32,8% acima do verificado no último sábado (23/1), confirmando a tendência de alta verificada na semana.

O indicador referente às mortes contabilizadas ao longo da semana e divididas por sete ficou em 11. O dado revela crescimento de 29% dos óbitos ao longo da semana, em relação à média móvel de sábado passado (23/1).

A taxa de transmissão da doença encontra-se em 0,83, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF). O resultado indica que cada grupo de 100 pessoas é capaz de contaminar outros 83 indivíduos, em média. Até essa sexta-feira (29/1), a SES-DF vacinou 44,3 mil pessoas contra a covid-19. Idosos com mais de 80 anos começam a receber doses na segunda-feira (1º/2).