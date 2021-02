Mais de 280 condutores foram flagrados alcoolizados no fim de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Bárbara Cabral/CB/D.A Press)

Neste último fim de semana, o Departamento de trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, com o apoio da Polícia Militar, diversas operações de fiscalização nas regiões de Brazlândia, Asa Norte e Santa Maria. Foram cerca de 432 abordagens que flagraram 127 condutores dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica.



Os agentes conduziram dois motoristas para a delegacia de polícia por apresentarem índice alcoólico considerado crime de trânsito. Além disso, 14 condutores foram flagrados com a CNH vencida, duas pessoas com o direito de dirigir suspenso e 38 inabilitadas.



Força Conjunta



Nesta sexta-feira (18/9), ocorreu mais uma edição da Operação Força Conjunta, com o objetivo de promover mais segurança viária à população. A ação integra as atividades da Semana Nacional de Trânsito 2020, que acontece de 18 a 25 de setembro.



Sobradinho recebeu a ação após uma análise estatística de acidentes de trânsito e estudos de combate à criminalidade. Mais de 150 agentes de trânsito e policiais das quatro instituições participantes – Departamento de Trânsito (Detran), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram em nove pontos de bloqueios na região administrativa.



Durante a operação, foram realizadas cerca de 866 abordagens. Ao todo, 158 condutores foram autuados com base no artigo 165 do CTB (Lei Seca), sendo dois deles levados à DP por apresentar teor alcoólico considerado crime. Outros 54 eram inabilitados, 12 estavam com a CNH vencida, quatro pilotavam motocicletas com escapamento alterado e 121 infrações foram registradas por motivos diversos. Ao todo, 39 veículos foram removidos para os depósitos do Detran.



Drogas

As operações também visam combater crimes que envolvem o uso de veículos, em especial o tráfico de drogas e entorpecentes. Os policiais e agentes ainda apreenderam na ação 100 gramas de drogas, 15 comprimidos de Ecstasy e recuperaram dois veículos com registro de roubo/furto.