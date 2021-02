Em confronto com PM, dois suspeitos são baleados e um deles morre

CB Correio Braziliense

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante uma perseguição policial no Setor de Mansões de Taguatinga, na noite de sábado (20/2). De acordo com o Centro de Comunicação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) quatro pessoas estavam em um carro roubado e quem conduzia o veículo desobedeceu a ordem de parada dada por militares do Grupo Tático Operacional (Gtop) 45.



De acordo com a PM, iniciou-se uma perseguição com confronto. Duas pessoas que estavam no carro foram alvejadas e uma delas morreu no local. A outra vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional de Ceilândia (HRC).



Uma adolescente, de 15 anos, que também estava no veículo, foi apreendida e levada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2. O quarto ocupante fugiu, com uma arma de fogo. A corporação não divulgou os nomes da vítima morta e nem da que ficou ferida. Também não disse o sexo ou idade.



Segundo os policiais, o veículo havia sido tomado de assalto, com violência, na tarde deste sábado (20/2). As vítimas, duas senhoras e um bebê, saíam de uma igreja, em Samambaia, quando foram rendidas pelos criminosos.



Na operação, a PM apreendeu duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, com cinco munições, três delas usadas; uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, com uma munição utilizada.



Foi solicitada perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).