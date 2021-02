Idosos enfrentam calor nas filas dos postos de vacinação do DF

LP Luana Patriolino

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Na expectativa de se vacinar, idosos acima de 80 anos enfrentam problemas angustiantes nas filas dos postos de saúde: calor e secura. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura média está em 28,5 °C no Plano Piloto e 29 °C em outras regiões administrativas. A umidade relativa do ar está em 45% nesta segunda-feira (1º/2).

Apesar do Sol, a capital também pode sofrer com as chuvas ainda hoje. “A condição do céu agora está com nuvens e com a temperatura subindo. Isso aumenta as chances de pancadas de chuvas, principalmente nesse período da tarde”, afirma o meteorologista do Inmet Heráclio Alves. Segundo o especialista, a tendência é que o comportamento do clima se repita até sexta-feira.

Os postos de saúde amanheceram com fila, depois que a Secretaria de Saúde (SES) antecipou o início da vacinação de idosos no DF. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), é de responsabilidade da SES resguardar a integridade física dos idosos. O órgão também informou que a pasta tem 48 horas para informar as medidas para evitar que eles tenham que aguardar no sol ou na chuva; e impedir que os tenham dificuldade de locomoção percorram grandes distâncias para chegar ao local da vacinação.