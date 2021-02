Vídeo: idosa comemora a vacinação dançando 'Bum Bum Tam Tam' na Asa Norte

CM Cibele Moreira

Wilma Campos, 84 anos: "É a realização de um sonho. Estou muito feliz" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA.Press)

O primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para a população acima dos 80 anos contou com muita festa entre os idosos. A pedagoga aposentada Wilma Campos, 84 anos, comemorou dançando o hit Bum Bum Tam Tam na fila. "É a realização de um sonho. Estou muito feliz", celebra. "Não vou virar jacaré", brinca. Wilma estava acompanhada da filha Carine Campos que se emocionou ao ver a mãe ser vacinada. "Passamos por vários momentos difíceis em que eu não pude abraçar a minha mãe. Essa vacina representa um alívio. Finalmente, vou poder abraçá-la", afirma a empresária.

A família de Maria Aparecida Salerno Portella, 89, também festejou a chegada do imunizante. Com balões coloridos a filha Giselia Portella, 53, guardou o lugar da mãe ao longo da manhã. "Esse é um momento histórico que vai ficar nos livros", ressalta. "Vacina é vida. Só motivos para comemorar", pontua. Para Maria, que irá completar 90 anos neste ano, a felicidade está estampada no rosto.

A aposentada conta que quer ir para Lisboa com Giselia para celebrar, assim que as duas estiverem devidamente vacinada.